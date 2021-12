À cause de la panne de leur seul forage: Kolda sans eau depuis une semaine Les populations de la commune de Kolda sont dans la tourmente depuis une semaine. Le seul forage qui alimente la commune est en panne technique. La société Sen’Eau avait envoyé des techniciens depuis le début de la panne, mais les choses ne se sont pas arrangées depuis lors…

Depuis la semaine dernière, il est difficile d’avoir de l’eau dans la commune de Kolda. Les robinets des quartiers de la ville sont à sec. Tous les jours, les femmes marchent sur plusieurs kilomètres, pour trouver le liquide précieux. Les quartiers Sikilo, Zone Lycée, Sinthiang Samba Coulibaly, entre autres, sont les plus touchés par le manque d’eau.



A Sikilo, des femmes et des enfants sont agglutinés autour d’un puits. ‘’ Nous sommes fatiguées. Regardez le puits, il peut mesurer 30 à 40 m de profondeur. Nous faisons la queue. Chaque jour, nous faisons la navette entre ce puits et nos maisons. Vraiment c’est fatigant ’’, se désole Mariama Diassy.



Sa copine, Fatou Diallo, crie aussi son désarroi : ‘’ L’eau est un liquide précieux. Nous ne pouvons rien faire sans eau. Parfois, nos enfants vont à l’école sans se laver. Ce qui n’est pas normal’ ’, fulmine-t-elle.



Elles ne sont pas les seules à en souffrir. Le manque d’eau se généralise à Kolda. Même les structures sanitaires ne sont pas épargnées. Personnel soignant, patients et accompagnants se plaignent aussi de cette situation devenue insupportable, disent-ils.



Mais ils devront encore patienter. D’après le chef d’agence de la Sen’Eau de Kolda, le retour à la normal est prévu le week-end prochain. En attendant, un camion-citerne dessert certains quartiers de la commune pour servir de l’eau aux populations.



‘ ’Je présente nos excuses à la population de Kolda. Depuis la panne de l’unique forage, nous utilisons une pompe de moyen débit. Ce qui fait que toute la ville ne peut pas avoir en même temps de l’eau. Pour satisfaire les populations, nous avons jugé nécessaire de mettre à leur disposition un camion-citerne qui fait la rotation dans certains quartiers où l’eau n’arrive pas ’’, indique le patron de Sen’Eau de Kolda, Marc Anicet Ndecky.



‘’ La direction nationale nous a promis de nous envoyer une pompe au plus tard jeudi prochain. C’est une pompe de débit important qui permettra de servir totalement la ville de Kolda. Dès jeudi, nous allons plonger la pompe et terminer son installation vendredi. Nous pensons que samedi, toute la ville de Kolda sera servie ’’, a-t-il ajouté.



La panne technique du forage de Kolda a été identifiée depuis la semaine dernière par les responsables de la Sen’Eau de la région. Elle serait liée à un problème de coupure d’électricité.











