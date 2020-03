A cause du Coronavirus : Le Sénégal n’organisera pas de pèlerinage à la Mecque 2020 Le Sénégal n’organisera pas de pèlerinage à la Mecque cette année à cause du coronavirus. C’est en cas ce que révèle Libération, soulignant que le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Amadou Bâ, annoncera officiellement, aujourd'hui, cette décision de l'État du Sénégal à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite accrédité dans notre pays.

