A l’insu de son ex-épouse : Un père de famille envoie ses frères pour enlever ses deux enfants

Le populeux quartier de Niarry Tally a été dernièrement le théâtre d’un enlèvement qui a mal tourné et qui s’est terminé à la police. En effet, n’eût été la vigilance des riverains qui avaient remarqué un véhicule 4X4 de couleur noire, aux vitres teintés et sans plaque d’immatriculation, embarquant deux enfants, peut-être que l’enlèvement aurait réussi.



Mais par chance, ces derniers ont vite intercepté le véhicule en question, en cassant les vitres avant et arrière, avant d’aviser des policiers qui étaient en patrouille dans le secteur. Ayant rappliqué dare-dare sur les lieux, les hommes du commissaire Thiam du Point E ont embarqué les trois personnes qui étaient dans le véhicule ainsi que l’un des enfants qui étaient toujours avec eux.



Le plus grand ayant profité du vacarme pour s’échapper et aller aviser sa mère. Une fois devant les enquêteurs, les trois personnes qui étaient dans le véhicule teinté ont, après identification, avoué les faits qui leur sont reprochés.



Ils ont, en effet, unanimement soutenu qu’ils agissent au nom et pour le compte de leur frère, qui est le père des enfants. Selon eux, ce dernier voulait récupérer ses enfants pour les amener au Daara, afin qu’ils puissent terminer leurs études coraniques.



Une affaire de famille



Entendue à son tour, la maman des enfants a expliqué avoir divorcé d’avec son mari, M. Niang, depuis un an. Ayant la garde de ses enfants, elle a soutenu que c’est avec une grande surprise qu’elle a appris que l’enlèvement de ses enfants avaient été commandité par son ex époux.



A l’en croire, c’est son fils aîné qui a accouru pour l’aviser et lorsqu’elle s’est précipitée au dehors, elle a trouvé un attroupement dans la rue. Et c’est dans ces circonstances qu’on l’a orientée vers la police de Grand-Dakar, puis celle du Point E.



C’est d’ailleurs sur place qu’elle a rencontré son fils qui a couru vers elle pour l’enlacer. Seulement, elle n’a pas voulu porter plainte contre son ex-mari, au motif que c’était un problème de famille qui pouvait se régler en famille. Convoqué à son tour, le jeune père de famille qui a été pointé du doigt par les trois mis en cause, n’a pas cherché à nier l’évidence. Il a avoué que c’est lui-même qui les a envoyés.



«C’est moi-même qui ai donné l’ordre à mes frères de venir récupérer mes deux fils. Je voulais les amener au Daara de mon marabout, à Darou Salam», a-t-il expliqué. Et à la question de savoir pourquoi il n’a pas, au préalable, avisé son ex-épouse, il a soutenu que c’est la énième fois qu’il en parle avec elle, mais cette dernière n’a jamais voulu réagir par rapport à ce sujet. Il indique avoir même dépêché ses deux sœurs pour tenter de raisonner son ex-femme, mais en vain.



M. Niang a ainsi pris devant les enquêteurs l’engagement de ne plus envoyer des individus pour récupérer ses enfants. Seulement, il a tenu à préciser qu’il va utiliser les voies et moyens légaux, en saisissant la justice pour avoir la garde de ses deux garçons.















Bës Bi