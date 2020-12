A la Une des quotidiens : les divers faits de ce lundi 14 décembre 2020 Voici les faits qui ont marqué la « Une » des quotidiens sénégalais de ce lundi 14 décembre

* Pleins feux sur les jeux de hasard. C’est dans « L’Observateur » qui nous apprend que les jeux de paris sportifs ont rapporté 68 milliards de FCFa à la loterie nationale. Au Poker, L’Obs révèle l’histoire insolite de l’homme qui a réveillé sa femme en pleine nuit pour parier son matelas.



Un bébé de 10 mois aurait trouvé la mort à la crèche «la Cigogne bleue». Vox Populi note qu’à Kaour en Casamance, un Kankourang battu à mort. Et puis, l’innocence sacrifiée, avec ce bébé de 10 mois décédé à la crèche «La cigogne bleue», « Libération » fait des révélations sur le drame.



Le journal informe que S.B Dia est décédé, après une «asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire» selon le certificat de genre de mort. « Libération » nous apprend que les premiers éléments de l’enquête du commissariat de Dieuppeul connus.



Alors que « Source A » s’intéresse à l’histoire de cet homme qui prend une fille en auto-stop, la conduit dans une forêt de Mbao, la viole en plein jour. « Kritik’ » raconte que deux Gambiens et un Sénégalais sont morts dans l’incendie de Badalona en Espagne.



Source SeneKinkelibaInfo



