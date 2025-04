A la découverte de l’internat Minanoul Bakhil Khadim : Un cadre d’apprentissage structuré du Saint Coran... Dans un contexte où l’apprentissage du Saint Coran occupe une place centrale dans l’éducation religieuse, plusieurs établissements se démarquent par la qualité de leur enseignement et l’encadrement qu’ils offrent aux élèves. Parmi eux, l’internat Minanoul Bakhil Khadim met en place un programme structuré destiné à accompagner les jeunes filles dans la mémorisation et la compréhension des textes sacrés.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Avril 2025 à 16:57 | | 0 commentaire(s)|

Un apprentissage rigoureux encadré par des enseignants qualifiés



L’internat repose sur une pédagogie alliant rigueur et discipline, permettant aux élèves de progresser de manière méthodique tout en consolidant leur maîtrise du Coran. L’établissement met un point d’honneur à favoriser un cadre propice à l’étude, encadré par des enseignants expérimentés et soucieux de transmettre leur savoir.



Le programme d’apprentissage repose sur une approche individualisée, tenant compte des capacités et du rythme de chaque élève. L’objectif est de garantir une mémorisation efficace des versets coraniques tout en inculquant les valeurs islamiques fondamentales.



Un cadre de vie favorisant la discipline et la responsabilité



Au-delà de l’enseignement religieux, l’internat s’attache à préparer les élèves à assumer leurs responsabilités et à développer un esprit de rigueur et de piété. L’accompagnement pédagogique s’accompagne d’une formation morale et éthique, essentielle à l’épanouissement des jeunes filles qui fréquentent l’établissement.



L’internat met en avant un environnement structuré, où la discipline et le respect du cadre éducatif occupent une place centrale. À travers cette approche, les élèves sont préparées à devenir des références dans l’apprentissage et la transmission du Coran.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook