À la veille de l'Appel des Layène : Les fidèles déjà présents à Yoff pour marquer le grand jour

À seulement quelques heures du si attendu Appel des Layène, les quartiers saints de Ngor, Yoff et Cambérène sont déjà en effervescence. À Yoff, les premiers fidèles ont commencé leur ziar, témoignant de leur dévotion envers le Mahdi. Parmi eux, Maïmouna Laye, venue de Yeumbeul, a fait le choix de venir en avance pour être sereine dans ses prières. « Je suis disciple pure et dure de Mame Limamou Laye. J’ai beaucoup d’espoir ici, car je sais que ce que je demande sera exaucé », confie-t-elle, accompagnée de sa fille. Un véritable engagement spirituel, renforcé par la volonté de revenir le jour J pour vivre pleinement l'événement.



Plus loin, le vieux Babacar Paye, âgé de plus de 80 ans et ancien retraité, se recueille devant le mausolée avec une ferveur palpable. Bien qu’il ait quitté Apix, il ne peut se séparer de ce lieu sacré. Son amour pour Mame Limamou Laye est évident, et il se prépare à vivre ce grand moment avec une foi inébranlable. Comme lui, de nombreux fidèles se disent impatients de célébrer ce rendez-vous spirituel, renforçant leur dévotion envers un homme qui a marqué profondément leurs vies. Le grand jour approche, et l’atmosphère est chargée d’une énergie sacrée.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/A-la-veille-de-l-Appel-d...