À moins d’une semaine du vote, 326 cartes d’électeur restent en attente à Linguère

Quelque 326 cartes d’électeur n’ont pas encore été retirées à la Préfecture de Linguère, à moins d'une semaine des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, a informé le préfet du département, Modou Thiam, qui pointe un “ manque d’enthousiasme de la population ”, informe "LeSoleil-Digital".



Selon l’autorité administrative, “ des messages de sensibilisation sont diffusés dans les médias locaux, pour encourager le retrait des cartes, mais la situation demeure inchangée ”.



Le préfet a souligné que “ ce phénomène de cartes non retirées n’est pas inédit au Sénégal et tend à se répéter à chaque échéance électorale ”.



Face à ce problème, “ la commission de distribution des cartes continue de diffuser des messages via les radios communautaires, dans plusieurs langues locales, pour rappeler aux électeurs l’importance de récupérer leurs cartes et d’exercer leur droit de vote ”, a précisé Modou Thiam.



Le département de Linguère compte 133 089 électeurs, répartis entre 356 bureaux de vote, situés dans les 234 lieux de vote du département.