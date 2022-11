A suivre en direct sur Leral la rencontre entre le Président Macky Sall et la communauté des Daaras ce lundi Le Président de la République, dans sa volonté d’offrir à tous les enfants du Sénégal une éducation de qualité équitable, rencontre la communauté des Daara le lundi 28 novembre 2022 à partir de 9h au Centre International de Conférences Abdou Diouf.

1500 participants sont attendus pour enrichir la réflexion. Cette rencontre permettra également au chef de l’État de communier avec les acteurs du sous-secteur, de recueillir leurs avis afin de prendre des mesures fortes pour une amélioration durable de la situation des daara au Sénégal.



Organisée sous l’égide du Ministre de l’Éducation nationale Dr Cheikh Oumar ANNE, la rencontre réunira :



- les guides religieux ;



- les associations et les fédérations nationales des écoles coraniques ;



- les maitres coraniques ;



- les « ndongo » daara ;



- les « ndéyu » daara ;



- les Imams et Ouléma ;



- les ambassadeurs ;



- la société civile ;



- les Partenaires sociaux, techniques et financiers ;

- les syndicats d’enseignants

- etc.



