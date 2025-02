ABDOU CISSE A LA TETE DE LA FAF : Pour un deuxième souffle de l'organisation

Sans actions des pouvoirs publics visant à favoriser cette activité, le développement de l’actuariat ne semble pas atteindre un niveau satisfaisant dans la région. Au sein d’une compagnie d’assurance, un actuaire joue un rôle crucial en évaluant les risques techniques et financiers, en utilisant des mathématiques, des statistiques et des théories financières pour étudier la probabilité des événements futurs afin d'aider à prendre des décisions économiques solides. Sous ce rapport, si l'on considère que le développement socioéconomique de la région passe, entre autres, par le développement de l’assurance vie, le développement de l’assurance vie passe, entre autres, par le développement de l’actuariat…



La zone Cima manque manifestement d’actuaires, alors même que ces techniciens sont indispensables pour toute création de solutions d’assurance innovantes. Certes l’action de la CIMA est positive à l’image de la réforme au sujet des tables de mortalité règlementaires, visant à permettre aux assureurs d’affiner leurs évaluations des tarifs et des provisions des contrats d’assurance vie. Cependant, les données statistiques restent insuffisantes, en nombre et en fiabilité pour les incorporer dans des modèles statistiques. Ces insuffisances se traduisent par un manque d’innovation dans la mise en place de nouveaux produits, de cadres réglementaires incitatifs, et de politiques d’assainissement du secteur.



Sur ces problématiques majeures, la Fédération des Actuaires de la FANAF (Fédération des sociétés d’Assurances de Droit National Africaines ) joue un rôle clé dans le regroupement des acteurs de l’actuariat au sein de la zone CIMA et des sociétés membres de la Fanaf. Un regroupement qui a émergé en 1990, initié alors par Amadou Kourouma, Christophe Tonyer Batchom et Djouldé Niane, lors de l’Assemblée Générale de l’Organisation des Assurances Africaines (OAA) à Yaoundé, au Cameroun. La nomination de Abdou Cissé à la Présidence de la Fédération des Actuaires de la FANAF (FAF) vise à redynamiser l'organisation notamment avec des objectifs ambitieux tels que l’adaptation des textes réglementaires et la promotion de la reconnaissance de la FAF à l’échelle internationale.



Défis de taille



Président du Groupe Cisco Consulting, Sénior Manager en actuariat, Abdou Cissé est un militant de l'actuariat qui capitalise 16 années d’activités sur le continent africain. Des activités au cours desquelles il affiche des actions dont l'animation de 198 Séminaires en Actuariat et Finance ; 47 Actuaires transférés de la France vers le continent en tant que parrain de l’association des actuaires africains de PARIS ; 102 articles diffusés sur les thèmes de l’Actuariat, la Finance de marché et l’Economie.



Les défis sont tout de même de taille relativement au modèle économique de l’assurance qui repose sur la confiance entre assurés et assureurs. Or, la confiance entre les assureurs et les assurés est plutôt limitée dans la région. Il est donc nécessaire de la rétablir et à cet effet, le marché doit faire face à des défis éthiques, essentiels mais non développés ici, et techniques, au sein desquels on peut distinguer des volets réglementaires et actuariels.

Malick NDAW





