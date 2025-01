ACCES AUX SERVICES FINANCIERS: Wafacash au carrefour de l’inclusion financière

Wafacash West Africa est positionnée en tant qu’acteur d’inclusion financière, grâce à une offre diversifiée dont notamment, le transfert d’argent, l’encaissement pour le compte de tiers et les services de Mobile Money.



Wafacash West Africa met le Client au centre de ses intérêts à travers son engagement à garantir une expérience client unique, en mettant à leur disposition la qualité de service, la proximité (points de vente proches), la sécurité des transactions adaptés, une plateforme technologique sécurisée et un centre d’appel dédié.



Au Sénégal Wafacash West Africa est présente au niveau des 14 régions du pays à travers ses agences propres et franchisés totalisant un réseau actif de plus de 900 points de vente.

Au niveau sous régional, Wafacash West Africa, est présente via ses partenaires à travers les 07 pays de la zone UEMOA, atteignant une capillarité de plus de 1 100 points de vente actifs (Burkina Faso, Mali, Niger, Benin, Togo, Mali, Côte d’Ivoire et Sénégal).



Parallèlement, Wafacash se positionne également sur les canaux alternatifs à travers son offre Wallet « Wafa Money » qui se veut une offre digitale intégrant des services simples et à valeur ajoutée.



Au fil du temps, Wafacash West Africa a réussi à bâtir progressivement sa réputation en tant qu’acteur financier conforme à la réglementation, expert, facilitant au jour le jour les services financiers de proximité entre émetteurs et bénéficiaires. A ce titre, elle permet à des millions de Clients de trouver une réponse à leurs besoins en toute simplicité, avec des solutions adaptées comme Cash Express ou via des partenariats avec les géants du transfert international comme Western Union, Money Gram, RIA, Zeps…etc.





Wafacash West Africa est une filiale du groupe Attijariwafa Bank, opérant sous la Brand de ''Wafacash'', implantée au Sénégal et disposant d'un capital social de 7,6 milliards de francs CFA. Elle est agréée en tant qu'établissement financier à caractère bancaire de 5ième catégorie le 20 Avril 2015 et a démarré ses activités en Janvier 2016.

