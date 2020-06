ACCUSÉ DE TENTATIVE D’ASSASSINAT: L’accusé évoque la malédiction Le parquet a ordonné, hier, l’expertise médicale d’un accusé attrait à la barre de la Chambre criminelle de Dakar, pour tentative d’assassinat sur une dame.Le maître des poursuites a des doutes sur la santé mentale du septuagénaire qui prétend être victime d’une malédiction.

N’eût été la prompte intervention de son fils, la dame Ndèye Ngoné Diallo allait passer de vie à trépas courant 2016. En fait, le vieux Mouhamed Ndiaye, à qui elle a tant rendu service, a tenté de la tuer avec un couteau.



Le jour du drame, l’accusé, âgé de 75 ans, s’est rendu au domicile de la victime et a demandé à la voir. Le temps que le fils aille chercher sa mère, il s’est introduit dans la cuisine où il a trouvé cette dernière. Il a pris un couteau et a voulu la poignarder. Son mobile ? Le présumé assassin a servi plusieurs versions. À l’enquête et à l’instruction, il avait confié qu’il voulait mettre à exécution un rêve.



Car, il avait rêvé de tuer la dame et de se tuer ensuite. Face aux juges de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Dakar, il a, dans un premier temps, nié avoir tenu de tels propos. « Elle a appelé la gendarmerie de la Foire, car elle a pensé que je comptais la tuer. Or, ce n’était pas mon intention ”, s’est défendu l’accusé qui n’a pas cessé de demander pardon.



« Avant de solliciter notre pardon, il faut nous dire la vérité ». À cette remarque du président Massamba Sène, l’accusé a confirmé ses premiers aveux, tout en s’empressant d’ajouter: « ce n’était pas un rêve. J’ignore ce qui m’a poussé à commettre mon acte d’autant plus que la dame a beaucoup fait pour mo i ». Poursuivant, il s’est dit victime d’un mauvais sort de la part d’un individu avec qui il avait un contentieux lié au foncier. « Il m’avait dit que si je tenais à ma vie, je devais venir à Ndoffane tous les trois mois. Je m’y rendais au début, par la suite, je suis resté un moment sans y retourner. Je pense donc que c’est cette malédiction qui m’a poussé à vouloir tuer cette dame », s’est-il dédouané.



Bien que l’accusé ait déclaré qu’il n’a jamais eu de problèmes psychologiques, le parquet a émis des doutes sur sa santé mentale.

C’est pourquoi, le substitut Saliou Ngom a requis l’expertise psychiatrique, estimant que l’accusé n’est pas apte à être jugé. Me Abdoul Aziz Djigo a soutenu que cette expertise devait être ordonnée par le juge d’instruction dès lors que Mouhamed Ndiaye lui a confié que c’était sa seule façon de remercier la partie civile.



À défaut d’expertise, il a demandé que la tentative d’assassinat soit disqualifiée en violence et voies de fait.



Le septuagénaire, qui a supplié les juges de le laisser rentrer chez lui, sera édifié sur son sort le 16 juin prochain.

