ADS : Ablaye Dakarako Soxla: La solution et la carte gagnante pour Benno à Dakar. Les élections locales au Sénégal se profilent à nouveau, pour début 2022, après leur report par consensus issu du dialogue politique. En 2014, la ville de Dakar, capitale du Sénégal objet de toutes les convoitises politique avait basculé dans les mains de l’opposition.

Sur les 19 communes d’arrondissement, seule la commune de YOFF a été remportée par la coalition Benno Bokk Yakaar. Aussi les deux autres communes qui ont échappé à l’hégémonie de Taxawu Dakar sont les villages lébou de Ngor et de Ouakam.



C’est dire que la communauté lébou est très attachée lorsqu’il s’agit de porter les siens à la tête des destinées de leur localité. Aux élections législatives de 2017, les résultats entre Benno et l’opposition étaient très serrés, et ont penché en faveur de la coalition présidentielle grâce au résultat obtenu à Yoff, avec un écart de 3500 voix.



Aux élections présidentielles 2019, ADS a été l’un des plus grands contributeurs en termes de voix au niveau du département de Dakar pour avoir gagné largement à Yoff, au-delà de 50% ; là où la moyenne des scores dans les autres communes tournait autour de 46%.



Aujourd’hui, les élections locales de 2022, rendez-vous phare de l’agenda électoral pointent à l’horizon. Vu les défis et les enjeux politiques et importants pour la mouvance présidentielle, nous faisons face à un dilemme à deux équations :

Devons-nous avec courage porter notre choix sur un homme capable de fédérer toute la coalition, toutes les forces politiques et sociales pour une marche triomphale à la ville de Dakar au soir du 23 janvier 2022 ;



Devons-nous par manque de lucidité politique, ou par excès d’ambitions injustifiées ou inavouées, ou par ego surdimensionné, laisser l’histoire se répéter en prenant le risque de porter un candidat qui ne répond pas au meilleur profil politique pour conduire la liste de Benno ?



Nous avons la responsabilité historique de porter le meilleur candidat à la tête de notre coalition afin de reconquérir la ville de Dakar. Dans un tel contexte, la candidature d’Abdoulaye Diouf SARR, un homme politique loyal vis-à-vis du Président Macky SALL, est la meilleure solution qui s’offre à la majorité présidentielle pour espérer au moins remporter la ville de Dakar lors des élections locales prochaines.



Loyauté envers le Président, mais également sens du dialogue avec les populations : tout le monde s’accorde à reconnaitre en ADS un homme politique mesuré, courtois et respectueux, un infatigable défenseur du Président Macky SALL, travailleur et compétent.



L’homme ADS, seul Maire de la coalition présidentielle dans les 19 communes depuis 2014, a une légitimité politique pour diriger Dakar. Disposant d’une base politique imprenable yoff, leader incontesté de tout le littoral dakarois. Plébiscité par toutes les forces vives de la capitale, politiques, sociale, religieuses et coutumières, en somme toute la communauté Dakaroise par son soutien social constant.



Ami du monde sportif, culturel, de la jeunesse, de la société civile, etc. Son brillant parcours depuis le Coud, en passant par les Ministère des transports aériens, des collectivités locales, et le rôle prépondérant joué dans la gestion de la pandémie, en tant Ministre de la Santé et de l’Action sociale, saluée partout dans le monde, lui a valu un satisfecit et une adhésion des populations.



Le Président Macky SALL ne s’est pas trompé en le surnommant « l’oiseau rare », à la face du monde, devant un parterre de Cadres de la CCR dont il est Coordonnateur national. Tenant compte des ambitions que porte le Président pour la capitale, la ville de Dakar ne doit pas tomber entre des mains inexpertes.

Fort de tout cela, nous, population Dakaroise dans ses différentes composantes, après une analyse objective des profils décidons de porter notre choix sur Abdoulaye Diouf SARR en mettant en place la plateforme ABLAYE DAKARAKO SOXLA (ADS)



Cette plateforme regroupe en son sein :

Les imams et associations religieuse ;

Les Bajanou gokh ;

Les étudiants ;

Les associations de jeunes ;

Les politiques de toute obédience confondue ;

La société civile ;

Les associations de femmes.



Avec ADS en tête de liste, c’est avec confiance que la coalition Benno Bokk Yaakar pourra aller à la conquête des suffrages des Dakarois en toute assurance et compter sur notre engagement. Nous membres de la plateforme nous nous engageons d’une manière inconditionnelle de faire de ADS le prochain Maire de la ville de Dakar pour préparer les grandes conquêtes électorales du Président Macky SALL afin de parachever sa vision décliner dans le PSE. Nous réitérons que ADS est la seule meilleure option pour ce qui est de la ville de Dakar.



Maire, c’est le mandat des gens qui aiment les gens, disait quelqu’un. ADS prouve tous les jours qu’il aime les gens. Et il en est aimé en retour. Un tel (futur) maire, Dakar le vaut bien.

Fait à Dakar le 22 août 2021



La plateforme Ablaye Dakarako Soxla



