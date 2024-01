AFRIQUE SUBSAHARIENNE - Production d’électricité : 85% des nouvelles installations seront propres à l’horizon 2030

Dans un rapport intitulé World Energy Outlook 2023, l’agence confie que des progrès importants sont accomplis sur la voie de l’accès universel aux énergies modernes, avec quelque 670 millions de personnes qui accéderont à des combustibles non polluants et sûrs pour cuisiner et 500 millions à l’électricité d’ici 2030.



L’Aie note que l’électrification, les améliorations en termes d’efficacité énergétique et le passage à des combustibles bas ou zéro-carbone constituent des leviers clés pour permettre aux économies émergentes et en développement d’atteindre leurs objectifs énergétiques et climatiques nationaux.



Se mettre sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs, y compris les objectifs de zéro émission nette, aura de vastes implications pour les futures trajectoires, dit le rapport.



Le document rapporte ainsi qu’en Inde, chaque dollar de valeur ajoutée par l’industrie du pays engendrera 30% de dioxyde de carbone (CO2) en moins d’ici 2030 par rapport à aujourd’hui, et chaque kilomètre parcouru par une voiture particulière émettra 25% de CO2 en moins en moyenne.



A l’en croire, quelque 60% des véhicules à deux ou trois roues vendus en 2030 seront électriques, une part dix fois plus élevée qu’aujourd’hui.



Par ailleurs, le rapport fait valoir qu’en Indonésie, la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité sera multipliée par deux à l’horizon 2030 et dépassera 35%.



Au Brésil, note enfin l’Agence internationale de l’énergie, les biocarburants répondront à 40% de la demande de carburant pour le transport routier d’ici la fin de la décennie, contre 25% aujourd’hui.



Bassirou MBAYE







Source : En Afrique subsaharienne, l’atteinte de divers objectifs énergétiques et climatiques nationaux implique que 85 % des nouvelles installations de production d’électricité à l’horizon 2030 seront renouvelables. La projection est de l’Agence internationale de l’énergie (Aie).Source : https://www.lejecos.com/AFRIQUE-SUBSAHARIENNE-Prod...

