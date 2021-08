AG FSF: Mady Touré félicite son adversaire, Augustin Senghor avant la fin de décompte, 326 contre 123 voix Somme toute, c'est une assemblée générale qui s'est déroulée sans encombres et tout est fini qui finit bien. Surtout pour le camp de Augustin Senghor qui n'a pas fait dans la dentelle, avec 326 contre 123 voix.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Août 2021 à 18:36 | | 1 commentaire(s)|

Au moment où Leral met en ligne, Augustin Senghor est largement en tête du décompte et a eu totalisé trois cent vingt six (326 voix contre cent vingt trois (123) pour son adversaire.



Pour la 4ème fois, Augustin Senghor devient le président de la Fédération sénégalaise de football.



Présidence de la FSF



Nombre de votants 453



Bulletins nuls 4

Suffrages valablement exprimés 449



Ont obtenu



Augustin Senghor 326 voix



MADY Toure 123 voix



Il fallait 299 voix pour passer au premier tour



Par conséquent Senghor est élu président de la FSF pour un mandat de 4 ans (2021-2025)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos