AG Zone UFOA/A : Antiono Souaré élu par acclamations Dakar, la capitale Sénégalaise a accueilli, ce samedi, l’Assemblée Générale élective de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de football (UFOA), une organisation sous-régionale qui regroupe 16 pays membres de la Zone A et B.

A l’issue des travaux, c’est Antonio Souaré qui a été élu président de la Zone Ouest A qui regroupe 9 pays à savoir le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, la Sierra Leone et le Sénégal.

Le président sortant Augustin Senghor dont le mandat est arrivé à terme après huit ans de service, n’a pas voulu briguer un autre mandat. Ce qui a laissé le boulevard au Président de la Fédération Guinéenne de Football, seul candidat en lice. Souaré a donc été porté à la tête de l’UFOA/A par acclamations.

« Je félicite Maître Senghor pour le travail déjà accompli durant son mandat. Je m’engage à servir le football partout, et j’espère qu’on se donnera tous les mains pour le développement de notre football que nous aimons. Je remercie mes collègues pour la confiance placée en moi. ça veut dire que le football guinéen est en progrès » a réagi le tout nouveau président de l’UFOA/A.

