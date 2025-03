AG élective de la FSF : Elimane Lam, un profil idéal selon les experts du football

Un homme d'expérience et de vision



Membre du comité exécutif de la FSF, Elimane Lam a déjà prouvé son engagement dans le développement du football sénégalais. Son parcours dans la gestion de clubs en Europe et son réseau international constituent des atouts majeurs pour apporter un souffle nouveau à la fédération.



Dans une interview accordée au journal *Record*, il a affirmé son ambition de briguer la présidence sous la bannière du Manko, un mouvement qui, selon lui, a su apporter de nombreuses réussites au football sénégalais.



Une continuité stratégique avec une vision innovante



Elimane Lam insiste sur la nécessité de poursuivre le travail accompli par ses prédécesseurs, notamment sous la direction d'Augustin Senghor. Toutefois, il souhaite inscrire son action dans une transition intelligente et constructive, en impliquant toutes les forces vives du football national.



Il met un point d'honneur à restructurer le football local, en réformant le statut des joueurs afin de leur permettre de bénéficier d'avantages sociaux tels que les crédits bancaires, les pensions de retraite et les assurances.



Un facteur de réconciliation pour le football sénégalais



En plus de son ambition pour le développement du football, Elimane Lam est perçu comme un candidat capable de réunir les acteurs du football sénégalais et de favoriser la réconciliation entre toutes les parties prenantes. Il met en avant une gouvernance inclusive, où chaque acteur, des clubs aux dirigeants en passant par les joueurs et les supporters, pourra trouver sa place dans une vision commune et un projet de développement partagé.



Un expert du partenariat et du financement



Son rôle décisif dans l'accord de sponsoring entre la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) et Carabao atteste de sa capacité à attirer des partenaires stratégiques. En tant que PDG du Groupe JP Holding, il a contribué à mettre en place un accord bénéfique pour le football sénégalais, visant à revaloriser les compétitions locales et à renforcer l'attractivité du championnat.



Dans cette dynamique, il prévoit d'attirer davantage d'investisseurs privés, de marques internationales et de clubs européens, afin de transformer le football sénégalais en une industrie rentable et structurée.



Une ambition soutenue par les experts



Plusieurs analystes du football considèrent qu'Elimane Lam dispose du profil idéal pour présider la FSF. Sa compréhension des enjeux économiques et sa maîtrise des relations internationales en font un candidat crédible pour succéder à Augustin Senghor.



Il incarne une approche moderne et pragmatique, mettant l'accent sur le développement durable du football local tout en renforçant la présence du Sénégal sur la scène internationale.



Un avenir prometteur pour le football sénégalais ?



L'élection à la présidence de la FSF s'annonce disputée, avec plusieurs candidats en lice, dont Babacar Ndiaye et Mady Touré. Toutefois, Elimane Lam semble s'imposer comme un choix stratégique pour assurer une transition efficace et dynamique.



Avec une vision axée sur la professionnalisation, l'investissement et l'amélioration des conditions des joueurs, il ambitionne de faire du football sénégalais un modèle régional et international. Reste à voir si les électeurs lui accorderont leur confiance lors de cette AG élective tant attendue.



Leral