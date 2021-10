AG ordinaire de l’Amicale des inspecteurs et officiers des Douanes: L’inspecteur principal Ousmane Kane, élu président

Il ne me revient pas, ici et maintenant, de faire le bilan, mais nous avons eu la claire conscience de mener à bien les chantiers grâce à votre soutien qui ne nous a jamais fait défaut. A ce sujet, et dans une dynamique de gestion concertée, bâtie autour d’un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives de l’Administration douanière, nous nous sommes évertués à renforcer le dynamisme de l’Amicale ; poursuivre l’élan de solidarité entre les membres ; défendre les intérêts matériels et moraux de tous les collègues ; contribuer aux activités douanières et à l’orientation de notre chère Administration, par des propositions stratégiques sur les grandes thématiques, conformément aux intérêts des membres de l’Amicale

Et, sans nul doute, le Programme de Modernisation de l’Administration des douanes (Promad) nous permettra d’épouser les réalités de notre temps et de nous adapter à nos missions devenues plus diversifiées et plus complexes et par conséquent, plus exigeantes

Le Directeur général des Douanes me fait dire que, depuis sa nomination à la tête de cette prestigieuse Administration, il a pu apprécier l’importance du rôle de premier plan de l’Amicale dans le rayonnement des Douanes sénégalaises, tant sur le plan national qu’à l’échelle internationale.



A ce sujet, il lui a été donné de constater, pour les apprécier, les différentes contributions de l’Aiod dans bien des domaines touchant à la coopération internationale tels que les problématiques sur la Zone de Libre-échange continentale africaine (ZLECAF), l’analyse des causes profondes des entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace Uemoa ainsi que les réponses douanières aux nouveaux défis de l’intégration dans ledit espace

Monsieur le ministre saisit cette opportunité pour vous transmettre les félicitations de Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République, à l’endroit du Directeur général et de l’ensemble des femmes et hommes de l’Administration des Douanes, pour le travail remarquable que vous abattez avec professionnalisme et abnégation

En effet, malgré le contexte difficile de la crise sanitaire qui sévit dans le monde, les Douanes sénégalaises ont franchi la barre historique de 1000 milliards de liquidations en 2020. Un niveau de performance fort appréciable qui, sans nul doute, sera consolidé et amélioré davantage avec la mise en œuvre du Programme de Modernisation de l’Administration douanière (Promad)

Je profite de l’occasion pour inviter le Bureau entrant à œuvrer dans le même sens et faire mieux par la multiplication des bonnes initiatives