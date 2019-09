AIBD : 19 passagers d’Air Sénégal bloqués depuis ce matin

19 passagers d’Air Sénégal sont bloqués à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ils dénoncent le manque d’information. « On est venu à l’Aéroport 3 heures avant et après on nous dit que l’avion est plein. Et ça, c’est à 8 heures.



Présentement, il fait presque midi. Pour le moment, on n’a pas de documents qui attestent qu’on pourra voyager avec Air France ce soir à 22 heures ou avec Air Sénégal à pareille heure demain. Il y a eu d’autres personnes qui sont venus après nous et qui sont parti avec l’avion », s’est plaint un de ces 19 passagers, Thierno Agne au micro de la RFM.



