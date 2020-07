AIBD - Le trafic aérien fin prêt pour le 15 juillet prochain Le Sénégal avait décidé de suspendre l’exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal, le vendredi 20 mars dernier à 23h59. La réouverture sera effective le 15 juillet prochain et le ministre, Alioune Sarr a donné de réelles garanties.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Juillet 2020

Le ministre du Tourisme et des transports aériens a donné des instructions fermes pour le bon déroulement de la réouverture de l'aéroport.

“J’ai instruit mes équipes, ce 10 juillet 2020, de procéder à une dernière visite d’inspection et de contrôle de l’aéroport international AIBD, avant l’ouverture des frontières aériennes prévue le 15 juillet. La mission consiste à s’assurer de la mise en œuvre effective par les différentes parties prenantes, des dispositions du Protocole sanitaire, pour limiter les risques de contamination et de propagation de la COVID-19".



Pour les mesures barrières, il a sommé à tous les usagers de la plateforme aéroportuaire au strict respect de ces instructions dans les aérogares, dans les espaces d’embarquement et dans les aéronefs.





