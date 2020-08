AIBD/ Pour défaut de test Covid-19: Une cinquantaine de passagers bloqués

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Depuis le 15 juillet dernier, le Sénégal a rouvert ses frontières aériennes après quatre mois de fermeture à cause du Covid-19. Toutefois, tout passager débarquant au Sénégal doit obligatoirement présenter un certificat de test négatif au Covid-19 de moins de sept jours. Ce, pour empêcher à tout prix le retour de cas de Covid-19 dits « importés ».



Malheureusement, l’information n’a pas fait l’objet d’une large diffusion au niveau des aéroports de départ et des agences de voyages. Pour cause, « Le Témoin » quotidien a appris que depuis avant-hier (lundi), plus de 50 passagers sont bloqués à l’aéroport Blaise de Diagne de Diass pour défaut de certificat de test covid19. A les en croire, s’ils ne sont pas en mesure de débourser une somme de 40.000 francs chacun pour effectuer les tests, c’est parce qu’ils n’ont été informés à l’arrivée à l’aéroport de Diass.



Parmi les passagers bloqués, un passager ivoirien en provenance d’Abidjan déplore : « Au départ de la Côte d’Ivoire, on n’avait pas prévu une telle somme. Car, personne ne nous avait informés. Faites le calcul pour une famille de dix membres dont 4 sont des enfants mineurs. Donc peut-on débourser immédiatement une somme de 400.000 francs non budgétisée ? » déplore notre interlocuteur depuis l’aéroport de Diass où il vient de passer deux éprouvantes nuits d’affilée. Ces passagers ivoiriens ne sont pas les seuls puisque de nombreux talibés nigérians venus assister aux funérailles du Khalife général de Médina Baye font partie des passagers bloqués à Diass.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos