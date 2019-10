AIBD: Un Français décède après avoir piqué une crise de colère Un ressortissant français du nom de André Couvert, résidant au Sénégal, est décédé avant-hier mercredi des suites d’une crise de colère à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Selon le quotidien "L’Observateur", le défunt s’était rendu ce jour à l’AIBD pour accueillir un ami français, Miguel Hage en provenance de la France, à bord d’un vol d’Air Sénégal. A minuit passé de quelques minutes, son ami montre le bout du nez. Après des salutations, ils prennent un véhicule de marque « Peugeot 206 ».



Seulement, ils ont peiné à quitter l’aéroport du fait d’une longue file de véhicules. Une épreuve pour André Couvert qui à force de s’impatienter, piquera une colère noire, de laquelle naitra un malaise. Il est tombé sur le coup. Alerté, les agents du Samu local ont tenté de le réanimer. En vain. Le ressortissant français est décédé sur les lieux. Son corps a été enlevé plus tard par les sapeurs-pompiers et déposé à la morgue de l’hôpital Le Dantec pour autopsie. Parallèlement, la brigade de gendarmerie de l’AIBD a ouvert une enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos