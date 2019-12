AIBD: un gendarme ignore la file d'attente au guichet et fait arrêter ceux qui se plaignaient La scène s'est passée Samedi dernier, selon cet internaute, à l'aéroport International Blaise Diagne de Diass, un gendarme à fait passer sa famille devant tout le monde, pire, un jeune Homme qui déplorait cette injustice a été tout bonnement arrêté. Voici le coup de gueule d'un témoin des faits

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019

"Bonjour admin, j’aimerai partager avec vous une action qui s’est passée hier samedi 7 décembre 2019 à l’aéroport de Diass.

Nous venions d’arriver, et il faisait 1h20 du matin, et comme tous les week-ends, le secteur «arrivée » était chargé, et il fallait patienter pour procéder aux formalités.

Déjà qu’il n’y avait pas beaucoup de guichets police, les gens prenaient leur mal en patience. Tout d’un coup surgit un gendarme avec une famille de 6 personnes, qui est passé devant tout le monde, et sans bonjour ni merci, et il les a fait passer devant tout le monde avec la complicité du policier au guichet. Voyant que les gens commençaient à râler, le policier s’est levé de son desk, et a menacé quiconque se plaindrait, mais n’empêche les gens ont marqué le coup. Un jeune homme qui n’a pas accepté la situation, a été cueilli par d’autres policiers, et mis à l’écart. Il a été libéré 30 mn après. C’est de l’excès de zèle tout simplement. Comment un pays peut changer de mentalité si les gens qui sont censés faire respecter la loi, bafouent eux même les règles déontologiques? La place de ce gendarme et de ce policier sont partout ailleurs, sauf dans ce secteur qui est censé quand même être une victime de notre pays.

Certainement que des gens se reconnaîtront, car je leur avais promis de ne pas laisser passer une chose pareille. Continuons à dénoncer!"

#stopalincivisme







