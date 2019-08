AIDB : Les chauffeurs de taxi envahissent le Ministère des Transports aériens et menacent de...

Le trafic entre Aéroport Blaise Diagne et les autres localités du pays risque d’être interrompu. Motif, des chauffeurs de taxi opérant dans le périmètre de l’Aéroport, contraints à une concurrence déloyale, ont envahi la devanture du Ministère des transports aériens pour protester.



Environ 250 chauffeurs de taxi menacent d’appuyer sur la pédale des freins. Sans solution, ils promettent de bloquer le trafic sur l’axe AIBD-Dakar et ailleurs. « Les navettes font maintenant le travail des taximen. C’est cela le problème. Dans le transport, il existe trois licences autorisées. Il y a la licence de voyageur, la licence touristique et la licence navette. Ceux qui ont la licence navette devraient s’occuper uniquement des passagers.



Mais à l’Aibd, les navettes partent avec réservation. Nous, ce que nous voyons à l’aéroport, c’est des véhicules navettes qui ne font pas le travail qui leur est assigné. Ils font le travail des taxis publics voyageurs ou touristiques », a dénoncé le taximan, Mademba Diop.



Après plusieurs rassemblements et protestations, ces chauffeurs font toujours les frais de cette pratique déloyale de concurrence. Las d’attendre des solutions, ils ont décidé aujourd’hui de se masser devant le Ministère des Transports aériens, afin que ce dernier fasse son arbitrage.











