AIR AFRIQUE: LES LANGUES SE DÉLIENT

Le dossier du journal LeTémoin, sur la défunte compagnie multinationale Air Afrique, intitulé « DEPUIS 20 ANS QUE LA LIQUIDATION DURE : Indemnisation des anciens d’Air Afrique : pourquoi ça bloque », a suscité moult réactions sur la toile. « Une situation incompréhensible. A mon avis, le handling et la gestion aéroportuaire échappent aux autorités étatiques car tout est entre les mains des Turcs. La redevance aéroportuaire mise en place pour financer les indemnités des ex-travailleurs n’existe plus depuis la fusion des deux sociétés SHS et AHS. Le syndic qui juridiquement devait régler cette situation n’existe que de nom et a dilapidé tous les biens d’Air Afrique. Maintenant, c’est l’Etat qui doit aider les ex-agents à être indemnisés car trop c’est trop. Les moyens ne manquent pas. Les sociétés L A S et 2AS devaient prendre cette affaire en main d’autant plus que les touchées ont augmenté et il n’y a plus de dumping, cette affaire doit être dépassée dans les meilleurs délais » écrit un certain Doudou Diop sur Facebook..



« Pendant ce temps le Programme de réhabilitation des aéroports secondaires coûtera plus de 20 milliards au contribuable sénégalais pour y faire atterrir moins d’un avion par jour. Depuis 2017, le secteur du transport aérien à vocation régalienne semble s’être transformé en une console de flight simulator où des politiciens professionnels semblent être triés par le bas pour assouvir des desseins profitant à des étrangers dont la spécialité avérée ne dépasse pas le secteur du BTP. C’est quoi le projet ? » souligne Blaise Mané un spécialiste du transport aérien.