"AKWABA", la mascotte officielle de la CAN 2023 dévoilée

Le Comité d'Organisation Local (''COCAN''), en collaboration avec le Gouvernement de Côte d'Ivoire et la CAF, a dévoilé la Mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 à Abidjan.



Nommée "AKWABA", la mascotte officielle a été présentée au cours d'un événement de lancement à Abidjan vendredi, marquant le compte à rebours de 190 jours avant le coup d'envoi de l'événement. Le match d'ouverture de la compétition aura lieu le 13 janvier 2023.



AKWABA, un mot dérivé d'une langue locale ivoirienne signifiant bienvenue, incarne des valeurs essentielles qui en font un symbole puissant de la compétition : l'hospitalité, l'amitié, la générosité et l'esprit d'équipe.



La mascotte offre une expérience authentique de l'hospitalité ivoirienne, établit un lien avec les supporters, les joueurs et les nations, et célèbre l'esprit d'équipe en promouvant la coopération, le respect mutuel et le fair-play.





En tant qu'image officielle de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en Côte d'Ivoire, Akwaba représente l'identité ivoirienne et s'inspire de l'éléphant, véritable emblème du pays.



Histoire de la sélection d'"Akwaba" :



Il y a un peu plus d'un an, un concours ouvert et inclusif a été organisé pour permettre à tous les talents de s'exprimer et de créer la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023.





Les trois premiers gagnants du concours sont KOUADIO N'Guessan Raoul Frédéric (1re place), COULIBALY Kixa Pemanh Mamadou (2e place), et BROU Blah (3e place).





