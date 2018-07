ALERTE Météo : Des pluies et des orages prévus jeudi et vendredi (ANACIM) Dakar, 19 juil (APS) - Des pluies et orages d’"intensités variables" sont attendus sur la quasi-totalité du territoire sénégalais, jeudi et vendredi, a-t-on appris des services météo du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 16:25

La chaleur sera "moins intense" durant ces deux jours, sur les régions proches du littoral et celles du sud du pays et du centre, selon un bulletin de prévision de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Il fera "une chaleur humide" dans le nord du pays, avec des températures journalières comprises entre 36°C et 39°C.



"Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront (…) d’intensité faible, voire modérée", ajoute le bulletin de l’ANACIM.









APS

