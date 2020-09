ALLEMAGNE: UNE ÉQUIPE RESPECTE LES DISTANCIATIONS SOCIALES ET S'INCLINE 37-0 L'équipe allemande de Ripdorf/Molzen II s'est distinguée ces derniers jours en respectant les règles de distanciation sociale dans une rencontre face au au SV Holdenstedt. La formation de Basse-Saxe avait demandé le report pour des raisons sanitaires liées au coronavirus.



C'est une drôle de partie de football qui s'est jouée ces derniers jours en Allemagne. Le club de Ripdorf/Molzen II a décidé de respecter les règles de distanciation sociale lors d'une rencontre face au SV Holdenstedt en onzième division allemande. Le score a été sans appel: l'équipe de Ripdorf/Molzen s'est inclinée 37-0.



En cause, les joueurs du SV Holdenstedt avaient été en contact avec une personne infectée par la Covid-19 lors d'un précédent match face à Eddelstorf comme le rapporte Goal. Le report demandé par Ripdorf/Molzen II a été refusé, alors que les joueurs du SV Holdenstedt étaient tous négatifs au coronavirus.



Un report refusé

Mais le test n'a pas rassuré les joueurs de Ripdorf, notamment en raison d'une quatorzaine pas forcément respectée par l'équipe adverse. Décision a été prise alors pour Ripdorf/Molzen II de respecter les règles de distanciation sociale et d'abandonner tout marquage au cours de la rencontre. Sans pitié, le SV Holdenstedt en a profité pour s'imposer 37-0.



Les dirigeants de Ripdorf/Molzen ont souligné préférer perdre ainsi plutôt que de déclarer forfait en raison des sanctions qu'auraient pu prendre la Fédération de Basse-Saxe.

