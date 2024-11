ALSAR de Racine SY : un discours politique rafraîchissant... La Liste indépendante And Liggey Sénégal ak Racine -ALSAR- de Racine SY 16 ème sur 41 listes aux élections législatives avec 16521 voix... Précision de taille : ALSAR n'était en lice que dans 4 départements ( Podor, Saint Louis, Matam et Koupentoum). Autrement dit, cette liste indépendante n'avait pas investi des profils dans tous les départements du pays.



Extrêmement important à prendre en compte dans l'analyse !

Des résultats honorables pour une première participation à un scrutin national

Une fraîcheur dans le discours politique avec des thématiques majeures comme la promotion d'emplois massifs pour les jeunes, le financement des femmes et la protection des personnes âgées autrement appelées les Seniors.

ALSAR a été d'ailleurs la seule liste à inscrire les personnes âgées dans son programme pour en parler au quotidien dans son temps d'antenne Rts télévision nationale



L'énorme préjudice causée par la liste dite ALSR créditée de 19 000 voix



La Liste indépendante ALSAR dirigée par Racine SY icône du secteur privé national est classée 16 ème sur 41 listes en compétition lors des élections législatives.

Une performance remarquable d'autant qu'ALSAR était juste à 4000 voix près pour bénéficier d'un siège à l'assemblée nationale avec notamment l'aubaine du plus fort reste.

Il faut dire que la liste indépendante ALSAR a gagné en visibilité et s'est positionnée comme une entité politique majeure, une véritable force de propositions qui rayonne désormais sur l'échiquier politique national.

Rien que pour cela, cette performance reste remarquable.

Même dans son fief naturel de Podor, ALSAR est allé seul à la pêche aux voix en croisant le fer devant des coalitions XXL comme Takku-Wallu d'Aissata Tall Sall battue dans la commune par ALSAR...



In fine, les résultats d'ALSAR ont été fortement impactés par la présence de la liste dite ALSR ( And Liggey Sunu Reew).

La ressemblance troublante des deux acronymes a joué à la défaveur d'ALSAR qui a indubitablement une plus vieille implantation à travers le territoire national.

ALSAR lancée en 2017 est née bien avant ALSR. C'est factuel !



Bien entendu, cette situation malencontreuse n'a pas été sans conséquences fâcheuses sur les résultats du mouvement national de Racine SY.

Plusieurs électeurs ont confondu les deux listes.

Clairement au regard des remontées de la Task-Force des mandataires ALSAR réunie autour de Boubacar Mohamed SY ...



Si l'on sait que la liste ALSR s'est retrouvée avec 19000 voix ,on mesure aisément l'ampleur des dégâts.

À notre humble avis, ALSAR vaut exactement entre 35 000 et 40 000 voix ...



En tous les cas, ALSAR remercie vivement ses électeurs, ses militantes, militants et sympathisants et leur donne rendez-vous lors des prochaines consultations électorales.



L'espace politique devrait désormais compter avec ALSAR pour un relèvement du niveau du débat public.











