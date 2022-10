AMNISTIE : Une nouvelle page s’ouvre (par Samuel SARR) Dans cette galaxie politique sénégalaise, qui est mieux placé que nous pour apprécier à sa juste valeur, cette décision historique et humaniste du Chef de l’Etat Macky SALL qui devrait profiter à Karim WADE et de Khalifa SALL ?



Wadiste éternel et Mackiste éclairé, acteur clé dans toutes les luttes démocratiques au sein du Pds, avec notre mentor Me Abdoulaye WADE, témoin de toutes les étapes de la procédure ayant abouti à la libération de Karim WADE et son départ pour Doha ( j'étais à l'aéroport avec Madick NIANG et Me Amadou SALL), je suis bien avisé pour pouvoir magnifier le geste du président Macky SALL.



La rancœur, la haine n’ont pas leur place dans l’espace politique. Et cela, seuls les Grands Hommes l’ont compris. Voilà ce qui explique la facilité avec laquelle, ils effacent les torts subis, pour se diriger vers l’essentiel.



Avant notre génération qui avons été emprisonnée sous le magistère du président Macky SALL, c’est le Pape du Sopi ( et tant d'autres y compris moi qui ai passé 14 mois a Reubeuss) qui a été la première victime du régime socialiste, à avoir accordé son pardon à son frère Abdou DIOUF qui l’avait pourtant plusieurs fois, privé de ses droits, de l’amour de sa famille en le jetant injustement en prison. Devenu Président de la République, Me Abdoulaye WADE avait refusé d’appliquer la justice des vainqueurs dans l’unique but de donner un exemple de paix, à toute l’Afrique. Il traitera son prédécesseur de la meilleure des manières en tant qu’ancien président de la République du Sénégal qu'il a eu à proposer et à soutenir pour le Secrétariat général de la Francophonie. L’on parlera d’ailleurs «d’exception sénégalaise» qui se confirme de jour en jour jusqu’à nos jours.



Nos cœurs doivent être assainis de la rancœur et de la haine. Prenant l’exemple de Me Abdoulaye WADE, nous avons accepté d’oublier et de pardonner les coups reçus pour prendre l’engagement d’accompagner notre frère Macky SALL dans son projet de construction d’un Sénégal émergent qu’il est en voie de réussir.



Oumar SARR, Me Amadou SALL, Mamadou Lamine Massaly et plusieurs dizaines jeunes de l’UJTL avaient été jetés en prison entre 2013 et 2016. Malgré cela, nous avons mis l’intérêt national au-dessus de nos préoccupations personnelles en acceptant de rejoindre le président Macky SALL aujourd’hui leader confirmé de toute la grande famille libérale sénégalaise.



Par conséquent, aujourd’hui, nous apprécions très positivement ce geste du président de la République qui, encore une fois, atteste toute sa grandeur d’homme de paix et de consensus. La loi d’amnistie qui effacera des faits et des événements politiques, profitera certainement à ces deux sénégalais : Karim WADE et Khalifa SALL. Pour eux, une nouvelle page s’ouvre. Elle leur permettra de reprendre toute leur place dans le jeu politique national. Leur retour aura le mérite d’assainir cette opposition peuplée de jeunes immatures, inexpérimentés et incompétents.



Malheureusement, c’est cet esprit de grandeur et de dépassement, qui marque la démarche des libéraux dans l’action politique qui fait défaut à Mme Aminata Touré qui peine à se débarrasser de sa camisole d’actrice de la Gauche effilochée. Et pourtant, elle devrait être la dernière personne à se rebeller contre le président Macky SALL qui en avait fait son Ministre de la Justice, son Premier Ministre, la présidente du CESE et la tête de liste nationale de Benno alors qu’elle était loin d’être la plus méritante.



En 2012, lorsqu’il venait de prendre le pouvoir, le président de la République voulait une reddition des comptes que Mme Aminata Touré a transformée en chasse aux sorcières. Il a été remarqué que c’est l’instrumentalisation de la justice par Mme Aminata TOURE Ministre de la Justice qui est à l’origine de tous les conflits politiques entre Me Abdoulaye WADE (le Pds) et le président Macky SALL. L’objectif de Mme Touré était de briser les liens politiques quasi familiaux entre le président Macky SALL et son père Me Abdoulaye WADE. Pour cela, il fallait passer l’arrestation de Karim WADE à défaut de pouvoir emprisonner Me Abdoulaye WADE.



Des accusations fausses ont été portées par Mme Mimi Touré contre des responsables du PDS. Finalement, soif de vengeance contre un tort imaginaire, jamais commis, Karim WADE paiera pour tous les autres.



Mme Mimi Touré n’avait même pas hésité à lancer des poursuites contre son ancien mari devenu Ministre aujourd’hui dans le gouvernement. Oumar SARR a passé plusieurs mois en prison pour des futilités que Mme Aminata Touré n’arrive toujours pas à expliquer à leur fille. Tout cela, contre la volonté du président Macky SALL qui avait été mis devant les faits accomplis dans la gestion de certains dossiers dont celui de Karim WADE. Voilà pourquoi, la dame n’a jamais digéré la grâce accordée à Karim WADE et à Khalifa SALL dont le Khalif Général des Mourides a été l’un des inspirateurs.



Les retrouvailles entre le président Macky SALL et Me Abdoulaye WADE lui sont restées à travers la gorge. Finalement, l’on ne comprendra jamais ce que cette femme veut réellement. Mme TOURE continue à s’opposer à cette amnistie annoncée. Car, elle se sent désavouée, elle qui symbolise le visage hideux de la CREI.



Pour finir, il faudrait que l'ensemble des acteurs politiques du pays, surtout les députés de la majorité comme ceux de l'opposition, aillent dans le sens du renforcement des acquis démocratiques. Sous le magistère du président de la République Macky Sall, notre pays a fait des avancées remarquables dans la défense des droits humains, des libertés, de l'Etat de droit et de la démocratie. Il nous revient maintenant dans un élan patriotique, de préserver l'héritage de nos aînés qui ont fait de la démocratie Sénégalaise, ce qu'elle est aujourd’hui.



Samuel Sarr

Ancien Ministre d'Etat

Président du Parti Libéral Social Sénégalais ( PLSS)

