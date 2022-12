AMS : Aliou Sall va céder son fauteuil de président

Concernant l’AMS, dans le cadre de la Décentralisation, le président de la République a indiqué l’urgence d’accentuer la formation des élus territoriaux et de professionnaliser les métiers dans les collectivités territoriales, avec le concours du Centre national de Fonction publique territoriale et de la Formation, renseigne "Le Témoin".



Le Chef de l’Etat a rappelé au Ministre des Collectivités territoriales, l’impératif de stabiliser, dans chaque commune, la liste des quartiers officiels et de veiller, à l’image des chefs de villages, à la reconsidération des missions, à la valorisation des rôles, ainsi qu’à la réévaluation des indemnités des Délégués de quartiers en relation avec les maires.



Dans cette perspective, le président de la République a informé le Conseil de sa rencontre prévue le dimanche 11 décembre 2022, avec les élus territoriaux du Sénégal, dans le cadre de la Journée nationale de la décentralisation, qui sera marquée par le renouvellement des bureaux de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) et de l’Association des départements du Sénégal (ADS).



Aliou Sall, l’ancien maire de Guédiawaye, va céder son fromage de président de l’Association des maires du Sénégal qu’il occupe depuis 2014. Adama Diouf, responsable politique de l’APR et président du Conseil départemental de Kaffrine, pourrait aussi céder son fauteuil de président de l’Association des départements du Sénégal.