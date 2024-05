ANAT : L’agent comptable s’offre frauduleusement 33 chèques

A l’Anat, la Cour des Compte, dans son rapport portant sur les gestions de 2017 à 2020, a décelé de graves manquements dans la gestion de l’ancien comptable de l’Anat, Mansour Diouf Dans cette agence dirigée par Mamadou Djigo, il est ressorti des rapports de la Cour des comptes dévoilés pat Libération sur les exercices 2013 et 2014, 33 chèques d’un montant de plus de 134 millions FCFA ont été retirés frauduleusement à la banque, lit-on dans Senenews.



En effet, l’analyse des comptes d’attente non apurés montre que les montants numéro 47112011 (différence solde Cncas 2011) et numéro 47112012(différence solde Cncas 2021) a fait ressortir l’existence de 33 chèques tirés par Mansour Diouf qui n’a pas justifié ces opérations.



D’ailleurs le DG de l’ANAT avait déposé une plainte à la DIC pour recouvrer ses sommes. La Cour des comptes exige le remboursement de la totalité des montants détournés.