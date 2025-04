APR : Après la réponse au rapport de la Cour des Comptes, l’heure est à l’offensive diplomatique en Europe Après la conférence de presse au cours de laquelle Pape Malick Ndour a détaillé la réponse de l’Alliance pour la République (APR) au rapport de la Cour des Comptes sur la gestion du Fonds Force Covid-19, le parti présidentiel adopte une nouvelle stratégie : internationaliser son combat pour redorer son image et convaincre au-delà des frontières sénégalaises.



C’est dans cette optique que Hamidou Anne, membre du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’APR, est actuellement en tournée diplomatique en Europe. Objectif : rencontrer les partenaires internationaux du Sénégal, porter la voix du parti et rétablir ce que les responsables de l’APR considèrent comme « la vérité des faits ».



Après un premier arrêt à Genève, Hamidou Anne doit se rendre à Paris, Strasbourg, Bruxelles et au Parlement européen. Des audiences bilatérales et multilatérales sont prévues, tout comme une visioconférence avec des entités multilatérales. Une stratégie calibrée pour donner une résonance internationale à la défense de l’APR face aux accusations contenues dans le rapport de la Cour des Comptes.



Au cœur de cette démarche, un document de 80 pages, intitulé « Finances publiques du Sénégal (2019–2024): Clarification et mise au point », rédigé en français et en anglais. Il a été adressé à plusieurs exécutifs européens ainsi qu’à des parlementaires, afin de défendre la gestion financière de l’État entre 2019 et 2024.



Hamidou Anne, ancien élève de l’École Nationale d’Administration (ENA) en France, dispose d’un carnet d’adresses bien fourni dans l’Hexagone. De la droite républicaine aux socialistes en passant par les proches du président Emmanuel Macron, il compte mobiliser tous ses réseaux pour contrebalancer la communication du nouveau pouvoir sénégalais sur la question du Fonds Covid.



Cette offensive diplomatique s’inscrit dans une volonté plus large de l’APR de maintenir sa crédibilité sur la scène internationale et de préparer la reconquête politique à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

