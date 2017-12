APR : Des cadres lancent le mouvement "Initiative 2035" pour faire face à l’opposition

Abdou Khafor Touré a indiqué que la plateforme ne se limitera pas à porter la communication des réalisations du Président Macky Sall mais plutôt à instaurer un « débat d’idées » avec l’opposition pour relever le niveau des échanges. A cet effet, ils ont invité l’opposition à rompre d’avec « les débats de bas étage, les affabulations et les polémiques ».



Profitant de cet instant de la rencontre, le ministre a interpelé la presse qui n’aura plus d’excuse par rapport à l’équilibre de l’information. « Désormais, la presse n’a plus d’excuse pour dire qu’on n’a pas pu joindre l’autre camp pour équilibrer, », a-t-il dit, soulignant que les membres de son mouvement sont prêts à tout instant, à répondre aux interpellations des journalistes.









Leral.net