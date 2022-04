APR Keur Massar: Un « Ndogou débat » tourne en bataille rangée Le « Ndogou débat » organisé par des Apéristes à Keur Massar, hier, a viré à une bataille rangée. La présence non souhaitée du conseiller spécial du Président de la République, Omar Sow, en serait l’origine.

Le « Ndogou débat » de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) du département de Keur Massar a été emmaillé de violences. Ladite rencontre a enregistré la participation des ténors de l’Apr.



Ainsi, Omar Sow, conseiller spécial du président de la République, était l’indésirable. Sa présence a provoqué une vive altercation. Mais cela n’a pas permis au conseiller spécial de Macky Sall d’abdiquer. Omar Sow est resté sur ses gardes.



Et ce jeune leader, en veut, dit-on, aux ministres Amadou Hott et Aminata Assome Diatta pour leur défaite aux élections locales dans le département de Keur Massar.



