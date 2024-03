APR : Le MNER dénonce un groupuscule d'enseignants s'activant ardemment à des manœuvres...

Un groupuscule d'enseignants, se réclamant de l'Alliance Pour la République (APR), s'active ardemment à des manœuvres, à dessein de semer des troubles et divisons parmi les enseignants républicains.



Le Mouvement National des Enseignants Républicains (MNER),tient à préciser avant tout, qu'il est et demeure, la seule et unique structure d'enseignants de l'APR, légalement constituée, dont la coordinatrice nationale, a été choisie et nommée par le Président de la République, Macky Sall.



Par ailleurs, son Président du parti, siège dans toutes les instances du parti, jusqu'à l'organe le plus restreint. La structure dispose également d'un espace exclusivement dédié à ses membres, au siège du Parti sis à Mermoz. Ceci étant, les locaux restent ouverts à tout enseignant apériste, souhaitant mener une activité, sous l' aval de la coordinatrice nationale.



En outre, le MNER appelle à l'union et à la solidarité derrière le Président Macky SALL et le parti APR .