APR : Mame Boye Diao dénonce une communication « désordonnée » Mame Boye Diao, le directeur des domaines à la Direction générale des Impôts et des Domaines déplore la mauvaise communication au sein de la mouvance présidentielle.



Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juin 2019 à 18:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur des Domaines exprime sa désolation sur l’existence d’une certaine « cacophonie » au niveau de la mouvance présidentielle. « Dès que nous n’avons pas une communication harmonisée, nous subissons nous-mêmes les contrecoups. Aujourd’hui, ces communications désordonnées ont écorné la confiance que les Sénégalais avaient pour le président Macky Sall, a-t-il regretté.



A noter que ces propos sont liés à l’affaire Petro-tim, avec le chargé com du Palais, El Hadj Kassé, qui a contredit Aliou Sall dans sa version. Ce qui a suscité beaucoup de réactions au sein de la mouvance présidentielle.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos