APR Pikine : Les jeunes républicains appellent les animateurs de la plateforme "Déffa Doyye" à l'unité La semaine dernière, des jeunes de l'Alliance pour la République à Pikine, regroupés au sein de la plateforme "Déffa Doyye", ont fait une sortie musclée contre les responsables locaux. Ils ont dénoncé le manque de soutien de ces derniers, en termes d'octroi d'emplois, de formations et de financements de leurs projets. Serigne Issa Diop et ses camarades, très remontés, n'entendent pas s'impliquer dans la vente des cartes.

Jeudi 3 Novembre 2022

La plateforme "Déffa Doyye" exige une rencontre avec le Président Macky Sall. D’ailleurs, elle entend déposer une lettre d’information ce jeudi à la Préfecture de Pikine, pour organiser une marche. Mais hier, la jeunesse républicaine est montée au créneau pour remettre leurs camarades à leur place.



Néanmoins, la jeunesse républicaine de Pikine appelle leurs camarades à l’unité et à la mobilisation, afin de défendre le Président Macky Sall et ses réalisations. « (…) En ce sens, nous faisons appel à tous nos camarades, conscients et soucieux de l’avenir du département, à s’unir, afin d’accompagner l’action du président de la République, dans le cadre du deuxième quinquennat et dans l’intérêt bien compris de notre cher Sénégal », martèle leur porte-parole, Amy Koita.



La jeunesse départementale de Pikine n’a pas manqué d’exprimer son soutien et réitère son adhésion à la vision et à la détermination du président de la République, de placer le Sénégal dans le gotha des nations émergentes, conformément aux attentes des populations.



«E n ce sens, nous sommes plus que prêts à redynamiser le parti, mais aussi à procéder, dans les plus brefs délais, à la vente des cartes de membres », ajoute Mme Koïta.



Revenant sur les réalisations du régime à Pikine, la jeunesse républicaine de Pikine évoque la construction de l’Arène nationale, la finition de la deuxième tribune du stade Alassane Djigo, la construction de la Grande mosquée de Pikine, la pose de la première pierre du marché «Syndicat», le projet de construction d’un centre de formation professionnelle et d’une maison citoyenne de la jeunesse dans le département de Pikine.



Égratignant le leader de Pastef, la jeunesse républicaine de Pikine invite Ousmane Sonko à aller répondre à la justice et à se justifier par rapport à l’accusation de "viol".









