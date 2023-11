APR- Podor : Devenu incontournable, comment Moussa Sow a bousculé la hiérarchie Tribune- Durant les douze ans du régime libéral, le lion de l’Ile à Morphil comme l’appelait le président Abdoulaye Wade, Moussa Sow, secrétaire général de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais avait tout le département entre ses mains, malgré l’adversité de certains responsables libéraux. L’arrivée de Macky Sall au pouvoir en 2012 ne l’a pas faibli politiquement et le 4ème président de la République à son tour le surnomme Moussa Sow Walaldé. Ce qui fait de lui un élément essentiel voire incontournable.

S'il y a un responsable à qui le Président de la République, Macky Sall peut compter dans le département de Podor c'est bien Moussa Sow. Sa nomination comme coordonnateur national du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers en 2016 et le réseau des jeunes pour l’émergence de Podor le consolident dans sa position.



Conséquence : Moussa Sow devance tous les responsables apéristes du département dans le processus d’adhésion à la candidature d'Amadou Bâ. En effet, quelques jours après le choix du Premier ministre auraient suffi au maire.



Quelques jours après le choix officiel de ce dernier comme candidat de la coalition Benno bokk yakaar, le maire de Walaldé avait organisé le premier rassemblement pour montrer son engagement à faire d’Amadou Bâ le 5ème président de la République. Et depuis cette date, le maire de Walaldé passe de commune en commune pour des activités sportives et culturelles dont il est le parrain.



Obsédé à chaque élection par une victoire du Président Macky Sall et de sa coalition, le maire de Walaldé a toujours opté pour la fédération des forces contre les histoires de tendances. Avec le Puma qui a réalisé de nombreuses infrastructures dans le département (construction d’écoles, de postes de santé, de routes et pistes, de forages et autres), Moussa Sow est perçu par les populations comme «le réceptacle de leurs doléances et celui qui les satisfait».



Et c’est sur ces infrastructures que les responsables de l’Apr Podor s’appuient pour montrer le bilan positif de Macky Sall dans le département et pour convaincre les électeurs à renouveler leur confiance à la coalition Benno bokk yakaar. La dernière en date est la promesse de la construction de la route Aéré Lao-Walaldé faite par Abdoulaye Daouda Diallo au meeting de Benno bokk yakaar lors de la campagne électorale pour les élections législatives de juillet 2022 à Aéré Lao.



Le ministre des Finances et du budget d’alors instruit publiquement Moussa Sow de s’atteler à la construction du pont avant le démarrage effectif des travaux de la route. Moussa Sow passe aussi pour être l’homme politique le plus représentatif du département de Podor, car il compte des militants et sympathisants dans les 22 communes du département. Des militants et sympathisants réunis autour du Réseau des jeunes pour l’émergence de Podor (Rejep).



C’est le même réseau de jeunesse qui avait réuni le record de parrainages pour Moussa Sow pour la liste de Benno bokk yakaar aux élections législatives de juillet 2022. C’est avec ces jeunes originaires des 22 communes du département de Podor, sans oublier bien sûr leur mentor que le premier meeting dans le département pour lancer la candidature d'Amadou Bâ, a été organisé au mois de septembre passé.



L’occasion était belle pour inviter les responsables apéristes à «mouiller le maillot pour une large victoire du candidat de Benno en 2024».

