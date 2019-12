APR Saly dans le désorde: Trois coordinations pointées du doigt !

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2019 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

Le patron de l'APR, M. Macky Sall est invité a intervenir à Saly pour mettre de l'ordre au sein de son parti à propos des 3 coordinations au sein desquelles s'opposent El hadji Sène, responsable de première heure de l'APR à Saly et Antoinette Morreira, qui après un long séjour en France, s'est positionnée et enfin, Néné Daff, actuelle inspectrice régionale du Tourisme à Thiès.



Avec cette cacophonie au sein du parti à Saly, Samba Ndiaye, membre de la parti nous explique qu’ils ont du mal a travailler car chaque coordination tire de son côté et depuis l'élection présidentielle, le parti ne bouge pas à Saly et si l'APR veut gagner la mairie de Saly dirigé par Ousmane Guèye, membre du PS depuis des années, elle doit taire ses querelles internes et prôner l'unité.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos