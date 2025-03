APR : Une nouvelle approche du parti avec une recomposition de son Secrétariat Exécutif National (SEN)

Une vaste recomposition a été actée par le président de l’Alliance pour la République (APR), Macky Sall. Cette décision, portant sur la composition du parti, s’inscrit dans une approche inclusive et vise à renforcer la cohérence de la démarche ainsi que la responsabilité individuelle et collective.



L’objectif ultime est de renforcer la représentation territoriale équilibrée, d’accroître la présence des femmes et de rajeunir les responsables et membres de cette haute instance de l’Alliance pour la République. Dans un contexte de profondes mutations politiques, il s’agira de consolider les acquis de l’expérience, de favoriser l’ouverture, la responsabilisation et le renouvellement. Ces lignes directrices, issues d’une intelligence situationnelle très élaborée et d’un véritable courage politique, visent à hisser l’Alliance pour la République à la hauteur des enjeux et défis de l’époque.



Ainsi, il appartient aux membres de ce nouveau Secrétariat Exécutif National (SEN), dans le cadre d’une approche territorialisée (à l’échelon régional), d’engager des dynamiques d’évaluation, d’animation, de remobilisation et de massification. L’objectif est de poursuivre, dans l’unité et la solidarité, le travail de terrain auprès de nos vaillantes populations.



En attendant la mise en place prochaine du nouveau Conseil National du parti et du Comité permanent, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance pour la République est désormais composé de 487 membres.

