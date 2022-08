APR - mise à l’écart de certains cadres : Des “apéristes’’ authentiques montent au créneau L’ Alliance pour la République (APR) partie aux élections locales et législatives sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar, les a toutes perdues à Rufisque. Cela serait lié au fait que des “apéristes’’ de la première heure ont été mis à l’écart, souvent au profit de transhumants et de militants de la dernière heure.

Dans un communiqué, la coordination du Cadre unitaire des authentiques de l'APR/Yakkar du département de Rufisque dénonce cet état de fait.



“La division observée au sein de l'APR est portée par des responsables qui veulent imposer leur diktat. Des gens qui, hier encore, portaient les valises de ceux devant qui ils brandissent le sabre aujourd’hui. À ses débuts et jusque dans un passé pas très lointain, l'APR conférait une certaine crédibilité aux personnes qui le tenaient vaillamment et convainquaient les populations par un discours responsable et engagé. Aujourd'hui, il n’est pas exagéré de dire que l’APR est en perte de vitesse quand le président du parti lui-même va jusqu'à dire qu'on ne le défend pas assez. Cela montre à suffisance la défaillance de certains responsables dans les missions qu'il leur a confiées’’, lit-on dans leur note.



Pour les signataires du communiqué, “la sagesse voudrait que ces responsables, qui ont perdu deux batailles de suite, malgré la dotation en munitions de dernière génération, ne soient pas reconduits pour mener les troupes de l’APR à d’autres combats. Si le capitaine ne peut pas faire avancer la barque, mieux vaut qu’une personne se substitue à lui pour permettre à tout le monde d'arriver à bon port. Ce parti, nous l'avons vu naître, nous l'avons aidé à se tenir debout, nous l'avons aidé à marcher, puis à courir. Alors, nous n'accepterons pas que nul ne le détruise’’.



“Pourquoi ce mutisme depuis la débâcle de notre coalition BBY aux Législatives ? Pourquoi les enseignements de cette lourde défaite pour une coalition présidentielle ne sont pas tirés ? Cela montre, si besoin en était encore, l'absence de dialogue entre responsables et aussi une carence en initiatives pour un fardeau qui devrait collectif’’, analyse la coordination du Cadre unitaire des authentiques de l'APR/ Yakkar du département de Rufisque.



Pour eux, la question aujourd’hui n’est pas la réconciliation de Macky Sall avec le peuple, mais plutôt avec ceux qui l'ont porté au pouvoir. “Aujourd'hui, le président semble accorder beaucoup plus d'importance à des personnes qui, si cela ne dépendait que d’elles, il ne serait jamais le locataire du palais. Au détriment de ceux qui scandaient son nom dans les artères les plus reculées du pays, dans des moments incertains où beaucoup n’étaient pas convaincus de sa capacité à terrasser la machine du parti au pouvoir à l’époque’’, regrettent ces militants “authentiques’’.



“Certains leaders républicains naturels n'ont pas pu supporter cela. D'autres, portés par leur engagement inconditionnel, ont su résister bien qu’étant victimes de multiples injustices et humiliations. L'heure est de corriger d'abord ces injustices en accordant à chacun le mérite qui lui revient de droit et en instaurant ce climat de camaraderie, de dynamique unitaire et de militantisme qui a toujours était notre force’’, conseille la coordination.

