APS – le service minimum prolongé jusqu’à mercredi minuit et un dépôt de préavis de grève programmé

La section Synpics de l’Agence de presse sénégalais (APS) prolonge le service minimum jusqu’à mercredi minuit, annonce un communiqué transmis à Leral. Selon le texte, cette décision est conséquente à la prise en charge de la question de la survie de l’APS par le Président Macky Sall, qui, lors du Conseil des Ministres du 18 janvier dernier, a donné des instructions pour une modernisation diligente de l’Agence de Presse Sénégalaise.



A l'issue de l’assemblée générale de ce lundi matin, entre autres décisions prises, la section Synpics de l’Aps décide de procéder ce Jeudi 25 janvier, au dépôt d’un préavis de grève par la section SYNPICS au niveau des services désignés.



La section SYNPICS de l’APS, salue la Directive Présidentielle adressée au gouvernement du Sénégal lors du Conseil des ministres du 18 janvier dernier.



Pour rappel, Macky Sall a demandé au ‘’Gouvernement d’accélérer le processus de modernisation de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS)’’.



A ce propos, la Section synpics de l’APS, en parfait accord avec le Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication (SYNPCIS), tient à rappeler qu’une Modernisation de l’APS, ne peut signifier qu’une restructuration de l’Agence qui comporte un changement du statut administratif et par conséquent, une dotation régulière et conséquente de moyens financiers au même titre que les autres médias publics.







