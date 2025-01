ARRETÉ À KAOLACK - Comment « Thioune Boutique » a été piégé ! Entre les mains des gendarmes de Touba , l’influenceur accusé d’escroquerie portant sur 15 millions

Des jours sombres pour celui qui est , sans doute, le plus célèbre influenceur Sénégalais originaire de Touba ! «Thioune Boutique », pour ne pas le nommer , est , en effet , au moment où ces lignes sont écrites , dans de beaux draps car étant entre les mains des gendarmes de Darou Marnane. Il a , à ses trousses, un pharmacien qui l’accuse d’escroquerie portant sur une somme de 15 millions de francs.



Tout est parti d’une histoire de terrains à vendre présentés au pharmacien, trois très exactement. L’un se trouverait à Touba et les deux autres à Thiés. Thioune et son client se sont , ainsi, rendus dans la capitale du Rail pour regarder l’emplacement des parcelles en question. Confiant , le pharmacien a commencé à verser des sommes d’argent jusqu’à ce qu’elles atteignent 15 millions de francs. Malheureusement, rapporte notre source , « les deux terrains qui étaient supposées se trouver dans la capitale du Rail appartenaient à autrui au moment où le dernier se trouvant dans la cité religieuse était déjà vendu . Ce qui laissait comprendre que les documents présentés étaient faux car dupliqués ».





LE PIÈGE





Clairement désabusé, le pharmacien s’engage dans des poursuites judiciaires contre celui qui était devenu, semble-t-il, son ami . Ce qui contraint Thioune à émigrer au Maroc. Un voyage qui ne devait pas durer car l’influenceur rebroussera chemin pour s’installer à Dakar , s’emmurant dans un « silence tik tok » total .



Informés de son retour au pays , des proches du pharmacien choisiront d’entrer en jeu , peaufinant une stratégie pour le piéger. Au téléphone, une personne se présentera à Thioune comme étant une promotrice de restaurant à Kaolack et désirant obtenir de lui une publicité. Le contrat était très vite scellé avec à la clef une somme de 250 000 francs. Sur le coup, il recevra 25 000 pour rejoindre la capitale du Saloum. Arrivé aux environs de 20 heures , ill sera alpagué par un de ses bourreaux. « Lorsque je l’ai aperçu dans le Peugeot 406, je suis allé côté conducteur avant d’éteindre le véhicule et casser en deux la clef. C’était pour les immobiliser. C’est ainsi que nous l’avons attrapé pour ensuite informer la gendarmerie de Darou Marnane . Quelques minutes après, c’est la brigade de recherches de Kaolack qui est venue le cueillir avant de l’expédier à Touba ».



Du côté de Thioune Boutique , on nous signale que les accusations sont rejetées en partie . Pour le célèbre influenceur, il ne s’agit que de petits dysfonctionnements et que la somme visée ne pouvait excéder 06 millions de francs.





Affaire à suivre ….

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/ARRETE-A-KAOLACK-Comment...