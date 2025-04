ARTP : Mise en place d’un comité pour lutter contre l’introduction d’équipements radioélectriques non homologués L’ARTP a mis en place un comité pour lutter contre l’introduction d’équipements radioélectriques non homologués et/ou contrefaits sur le marché sénégalais. L’objectif est de renforcer la coordination entre les acteurs, saisir les équipements non conformes, protéger la qualité des réseaux et la santé publique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Avril 2025 à 17:19



Ousseynou Wade