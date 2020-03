ARTP : l’agent logistique arrêté pour trafic de visa El Hadj D. D., agent logistique à l’ARTP a été arrêté par la Division des investigations criminelles (Dic) pour une affaire de faux et usage de faux. Libération qui donne l’information, souligne qu’il utilisait le faux nom de Khadim Samb et falsifiait les cachets et ordres de mission de l'Agence pour monter des dossiers de demandes de visa contre rémunération. Il a avoué aux enquêteurs avoir fait voyager en Hollande une dame, T.M.G, moyennant, 1,5 millions FCFA

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 08:50 | | 0 commentaire(s)|



