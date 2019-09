ASC Saloum: Souleymane Ndéné Ndiaye décrié

Les supporters de l’ASC Saloum de Kaolack, réclament le départ de Souleymane Ndéné Ndiaye à la tête de leur équipe. « Le président Souleymane Ndéné et les autres membres du bureau ne sont pas à la hauteur. Ils ont déçu les Kaolackois dans leur façon de faire.



Saloum ne mérite pas sa place en National 1. Depuis 4 ans, Jules Ndéné est à la tête de l'équipe et il n'a jamais convoqué de réunion », a protesté leur porte-parole, Mbaye Gadiaga, dans le quotidien sportif Record.



L'As Saloum de Kaolack, depuis sa descente en National 1 en 2008, peine à revenir dans l'élite sénégalaise (Ligue 1 et Ligue 2).

