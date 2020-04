ASP arrêté à Thiès : Alioune Thiam avoue avoir vendu 300 autorisations de circuler L'agent d'assistance à la sécurité de proximité (ASP), Alioune Thiam, en service à la préfecture de Thiès, a avoué avoir vendu 300 autorisations de circuler, selon Libération. L’ASP utilisait un lot d’autorisations destinées à des ayant-droits, remises par le préfet de Thiès. Il ajoutait juste les noms des personnes à qui il vendait ces documents, moyennant 25 000 à 30 000 francs. Le parquet a demandé le mandat de dépôt contre lui et l’ouverture d’une information judiciaire pour escroquerie, faux et usage de faux sur des actes administratifs et détournement de deniers publics

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Avril 2020 à 08:35



