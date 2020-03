ATTRIBUTION DES FONDS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES: 54,5 MILLIARDS SERONT DISPONIBLES Les Fonds d’équipements des collectivités territoriales (FDECT) et les Fonds de dotation de la décentralisation (FDD) estimés à 54,5 milliards de francs Cfa, seront disponibles dans les comptes des 599 collectivités territoriales. Une aubaine, soutiennent les gestionnaires des Collectivités territoriales, qui remercient le chef de l’Etat et son ministre Oumar Guèye.

Pour la première fois, les Collectivités territoriales ont reçu, conformément aux vœux du Président Macky Sall, tous les fonds retenus par l’Etat du Sénégal en 2020. « Aujourd’hui, la mise en place de ces fonds est effectif dans toutes les collectivités éducatives », informe un conseiller du ministre.



Lors du dernier Conseil des ministres, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement du territoire, M. Oumar Gueye est revenu sur les fonds de dotation de la Décentralisation et sur les fonds d’Equipement des Collectivités territoriales. Ainsi, une enveloppe de 54, 5 milliards est mise à la disposition des 599 collectivités territoriales.



« Cela permettra de soulager les collectivités. C’est une vielle revendication que le Président Macky Sall satisfait. Le 10 octobre 2019, le Président a pris les engagements selon lesquels, avant le 3 mars 2020, ces fonds seront disponibles ».



La mise en place de ces fonds n’a été possible que grâce à l’engagement du ministre Oumar Guèye et son collègue des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo. « Le ministre Oumar Guèye était chargé de réunir à temps le Conseil national de développement des Collectivités territoriales, pour répartir les fonds ».



Abdoulaye Daouda Diallo a quant à lui, pris toutes les dispositions nécessaires pour que ces fonds soient disponibles. « Cette opération massive d’argent dans les comptes des collectivités territoriales, va permettre d’engager des gros investissements mais surtout, de participer à la lutte contre le coronavirus ».



Les maires et les présidents des Conseils départementaux ont chaleureusement salué cet acte du ministre Monsieur Oumar Guèye, qui a respecté les consignes du Président Macky Sall en diligentant la question.

