AUJOURD’HUI : 10 mai 1941, Mame Cheikh Anta Mbacké est rappelé à Dieu Travailleur infatigable et fidèle disciple de Serigne Touba, Cheikh Anta Mbacké est un homme multidimensionnel qui a dédié sa vie à la cause du mouridisme. Frère du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Anta Mbacké n’en demeure pas moins son talibé et s’est comporté comme tel durant toute sa vie. Le saint homme se sera investi humainement et financièrement pour le triomphe de l’islam et de la Mouridiyya. Il sera rappelé à Dieu, le 10 mai 1941.



Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mai 2020

Au moment où Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké était persécuté de toutes parts par l’administration coloniale, Cheikh Anta Mbacké, son demi-frère, n’avait jamais caché son attachement à lui et sa disponibilité. Malgré l’œil vigilent de l’administration coloniale sur ses affaires et ses agissements, Cheikh Anta Mbacké réussissait quand même à faire ses activités sans grands dommages.



Une formation solide



Né dans les années 1860 à Porokhane, les sources ne s’accordent pas sur une même date, Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké (son vrai nom) fera ses humanités religieuses auprès de beaucoup d’hommes de sciences tels que Serigne Mame Mor Diarra, Serigne Dame Abdourahmane Lo, Serigne Mor Seck entre autres. Il partage sa vie d’enfant entre l’apprentissage du Coran et l’exploration d’autres branches des sciences religieuses. Mais c’est auprès de son frère, Cheikh Ahmadou Bamba, qu’il parachèvera sa formation, laquelle déteindra sur sa personnalité une fois devenu grand.



C’est pourquoi il jouera un rôle important, celui de trait d’union, entre Cheikh Ahmadou Bamba et les mourides lors que celui-ci était en résidence surveillée. Le 11 novembre 1902, il aura le privilège de monter sur le bateau pour accueillir Serigne Touba, le jour où celui-ci revenait d’exil et devait accoster au port de Dakar. A son actif aussi, l’organisation des festivités pour la célébration du retour de Bamba à Darou Salam (évènement qui finira par être érigé en Magal annuel). La confiance de Khadimou Rassoul en Mame Cheikh Anta était telle que c’est lui qu’il enverra présenter ses condoléances à Tivaouane lors du rappel à Dieu de Cheikh El Hadji Malick Sy en 1922.



Travailleur et généreux



En dehors du savoir, Mame Cheikh Anta Mbacké avait le culte du travail et savait dépenser sans compter. Nanti qu’il était, sa générosité lui vaudra le surnom de « Boroom dërëm ak ngërëm ». Le saint homme était immensément riche mais sa fortune n’existait que pour la bonne cause, celle de servir à la communauté mouride. Comme la plupart des érudits de son époque, il part en pèlerinage à la Mecque en 1928 soit un après le décès de Serigne Touba.



Boroom Gawane, comme l’appelaient affectueusement ses proches, sera rappelé à Dieu le 10 mai 1941. Il sera inhumé à Darou Salam qui abrité son mausolée.



Source : mourides.com



Par Ababacar Gaye/SeneNews





