AXA Sénégal : Amar Kébé officiellement installé dans ses fonctions de directeur général

Depuis son arrivée à AXA Sénégal, il y a 22 ans, Monsieur Amar Kébé a contribué à l’organisation et au développement de la société, assurant la pérennité et la rentabilité des lignes de business stratégiques, tout en participant à son rayonnement sur le marché national.



Aujourd’hui, il a la mission de mener AXA Sénégal vers de nouveaux sommets en tant que directeur général, remplaçant monsieur Alioune Diagne après 40 ans de bons et loyaux services, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

.

Bassirou MBAYE

Monsieur Amar Kébé a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur général de AXA Sénégal le 26 janvier 2023, a appris le journal de l’économie sénégalaise (Lejecos) dans un post sur Linkedin de la compagnie.Source : https://www.lejecos.com/AXA-Senegal-Amar-Kebe-offi...